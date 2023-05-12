Французский концерн Pernod Ricard прекратил поставки алкоголя в Россию

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Французский концерн Pernod Ricard принял решение о прекращении поставок своей алкогольной продукции в Россию. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила пресс-служба компании.

К продукции бренда относятся: виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet.

— Pernod Ricard может подтвердить, что в конце апреля 2023 года она прекратила экспорт всех своих международных брендов в Россию. Мы также прекратим распространение нашего портфолио в России и мы ожидаем, что этот процесс займет несколько месяцев, — говорится на сайте компании.

В середине апреля шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт алкоголя в Россию на фоне критики, которая обрушилась на компанию после сообщения о возобновлении поставок. Отмечалось, что компания не сможет полностью предотвратить попадание своей продукции на российский рынок из-за серого рынка сбыта.

О решении прекратить экспорт в Россию The Absolut Company объявила менее чем через неделю после того, как сообщила о возобновлении поставок продукции в страну.