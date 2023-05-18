Посол Украины Боднар заявил, что зерновая сделка не предусматривает выполнение требований России

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Зерновая сделка не подразумевает в себе выполнение требований России. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

— В самом соглашении не предусмотрено удовлетворение никаких требований России. Само соглашение предусматривает механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки, — сказал он.

По мнению посла, Россия в рамках сделки требует снять санкции с ряда банков и организаций, а также решить вопрос с работой аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Эти вопросы в данный момент находятся на стадии обсуждения, передает слова Боднара РИА Новости.

О продлении зерновой сделки еще на 60 дней объявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также пообещал, что Анкара будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки.

Позднее информацию о продлении сделки до 17 июля подтвердили в МИД РФ. Дипмиссия отметила, что если за два месяца все вопросы по сделке не будут решены, после 17 июля она будет прекращена. Речь идет о переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT, поставках запчастей, разблокировании транспортной логистики и страхования, реанимировании аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и разморозки активов российских компаний.

Какое значение эта сделка имеет для России и почему страна пошла на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, продление инициативы выгодно большому количеству стран.