Постпред Британии в ООН Вудворд заявила, что Лондон десятилетиями применял снаряды с обедненным ураном

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Великобритания десятилетиями применяла бронебойные снаряды с обедненным ураном. Об этом заявила в Совете безопасности ООН постоянный представитель Британии при организации Барбара Вудворд.

— Представитель РФ упомянул обедненный уран. Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями. Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу, — сказала она, передает РИА Новости.

Перед этим постпред России при ООН Василий Небензя высказался, что Великобританию не волнует судьба украинских граждан. Он подчеркнул, что Лондону хорошо известно, какими чудовищными последствиями для экологии и здоровья населения чревато применение снарядов с обедненным ураном.

На Западной Украине постепенно начинается настоящая паника из-за скачка уровня радиации. Люди стали покидать свои дома и перемещаться на другие территории. Об этом 15 мая сообщил полковник в отставке, в прошлом старший преподаватель кафедры радиационной, химической и биологической защиты Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Жуковского Геннадий Березин.