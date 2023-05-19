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Взрывы прогремели в Киевской области

Юлия Курганова

Сюжет: 

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В мире
Взрывы прогремели в Киевской области
Фото: Unsplash

СМИ на Украине в пятницу, 19 мая, сообщили о взрывах в Киевской области, на территории которой объявили воздушную тревогу.

— Сообщают о взрывах в Киевской области, — передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Взрывы прогремели в ночь на четверг, 18 мая, в Киеве и области. В Киевской городской военной администрации сообщили о срабатывании систем ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что ряд взрывов прозвучали в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах города. Он добавил, что было зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.

Взрывы прозвучали в Харькове и области в ночь на 18 мая. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявили воздушную тревогу.

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