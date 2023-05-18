Взрывы прогремели в Харькове и области

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Взрывы прозвучали в Харькове и области в ночь на четверг, 18 мая. Об этом сообщило издание «Страна».

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявили воздушную тревогу, передает ТАСС.

17 мая в Одессе и области прозвучало несколько взрывов на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Подробности произошедшего не уточняются.

Накануне телеканал CNN сообщил о том, что военные ВС России нацелились на расположенные в Киеве командные центры и центры управления ВСУ. Атаки также направлены на то, чтобы сбить с толку имеющиеся у Украины системы ПВО.

Минобороны РФ недавно сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве. Позднее в ведомстве уточнили, что речь идет о пяти пусковых установках.