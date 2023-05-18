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Взрывы прозвучали в Киеве и области

Юлия Курганова

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Взрывы прозвучали в Киеве и области
Фото: Unsplash

Взрывы прогремели в ночь на четверг, 18 мая, в Киеве и области. Об этом сообщило украинское агентство ТСН.

В Киевской городской военной администрации передали, что работает система ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ряд взрывов прозвучали в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах города. Он добавил, что было зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.

Также в Хмельницкой области во второй раз за ночь прогремели взрывы.

В настоящее время по всей Украине объявлена воздушная тревога, сообщает ТАСС.

Взрывы прозвучали в Харькове и области в ночь на 18 мая. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявили воздушную тревогу.

17 мая в Одессе и области прозвучало несколько взрывов на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Подробности произошедшего не уточняются.

Накануне телеканал CNN сообщил о том, что военные ВС России нацелились на расположенные в Киеве командные центры и центры управления ВСУ. Атаки также направлены на то, чтобы сбить с толку имеющиеся у Украины системы ПВО.

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