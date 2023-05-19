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Приметы и советы

Похищенного в Африке врача из Австралии спасли через семь лет его пребывания в плену

Юлия Курганова
В мире
Похищенного в Африке врача из Австралии спасли через семь лет его пребывания в плену
Фото: Pixabay

Врач из Австралии Кеннет Эллиотт, которого более семи лет назад похитили исламистские боевики в Буркина-Фасо, освобожден. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Австралии.

Эллиота и его жену похитили в середине января 2016 года в районе Барабуле на севере Буркина-Фасо около границы с Мали. Ответственность за похищение взяла на себя террористическая группировка «Аль-Каида»*. Через месяц женщину освободили.

— Я рада сообщить, что доктор Кеннет Эллиотт был освобожден после более чем семилетнего пребывания в плену в Западной Африке. Он здоров, находится в безопасности и воссоединился с женой Джослин и детьми, — сказано в заявлении главы МИД Пенни Вонг.

Медику в плену исполнилось 88 лет, сообщает РИА Новости.

18 мая сообщалось, что военные нашли живыми четырех без вести пропавших детей, которые находились на борту лайнера, потерпевшего крушение в начале мая. Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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