Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, улица Маросейка, 9/2с1 Карта всех событий

В результате драки со стрельбой в центре столицы пострадали два человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 19 мая.

По предварительным данным, конфликт произошел между тремя людьми ранним утром на улице Маросейка, недалеко от дома № 9/2. В результате один из оппонентов открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил двух человек. Пострадавших госпитализировали.

Полиция задержала стрелявшего и доставила его в отделение для дальнейших разбирательств. По факту произошедшего проводится проверка.

Другой инцидент со стрельбой произошел в Орехово-Зуевском городском округе. На территории кладбища неизвестные открыли огонь из оружия. В результате пострадал один человек.

Басманный район Москва Полиция МВД Центральный административный округ (ЦАО)
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Евгения Ткаченко
Евгения Ткаченко

Жемчужина Восточного округа: как меняется район Вешняки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Все мнения
О проекте