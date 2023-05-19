Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, улица Маросейка, 9/2с1 Карта всех событий

В результате драки со стрельбой в центре столицы пострадали два человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 19 мая.

По предварительным данным, конфликт произошел между тремя людьми ранним утром на улице Маросейка, недалеко от дома № 9/2. В результате один из оппонентов открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил двух человек. Пострадавших госпитализировали.

Полиция задержала стрелявшего и доставила его в отделение для дальнейших разбирательств. По факту произошедшего проводится проверка.

Другой инцидент со стрельбой произошел в Орехово-Зуевском городском округе. На территории кладбища неизвестные открыли огонь из оружия. В результате пострадал один человек.