Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму

Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили на официальном интернет-портале правовой информации.

— Освободить Сыромолотова Олега Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму, — говорится в документе.

Указ вступил в силу в этот же день.

В начале апреля российский лидер подписал указ о назначении Ивана Волынкина послом РФ в Туркмении. Другим указом глава государства освободил от должности посла Александра Блохина, занимавшего пост с 2011 года.

10 марта Путин назначил нового посла России в Кувейте. Им стал бывший глава российской дипломатической миссии в Судане Владимир Желтов. Ранее должность посла России в Кувейте занимал Николай Макаров.

До этого глава государства назначил послом страны на Кубе Виктора Коронелли, при этом освободив от обязанностей Андрея Гуськова.

Также Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Нургалиев занимал пост замсекретаря Совета безопасности с 2012 года, на его место назначен Алексей Шевцов.