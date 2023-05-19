Суд назначил Евгению Ройзману штраф в 260 тысяч рублей

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Октябрьский районный суд назначил бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману* штраф в размере 260 тысяч рублей по уголовному делу о дискредитации российской армии. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Согласно решению суда, Ройзман признан виновным и ему положено выплатить штраф в размере 280 тысяч рублей, однако учитывая содержание экс-мэра под стражей было решено понизить размер штрафа на 20 тысяч рублей.

— Окончательно назначить Ройзману Евгению Вадимовичу наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей, — цитирует приговор РИА Новости.

Рассмотрение уголовного дела о дискредитации российской армии в отношении Ройзмана началось в конце апреля. По версии следствия, он провел трансляцию в интернете, во время которой критиковал ВС РФ, а также убеждал аудиторию в негативном характере целей использования ВС РФ.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.