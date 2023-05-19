RusVesna сообщила о взятии подразделениями ЧВК «Вагнер» укрепрайона «Домино» в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью захватили укрепрайон «Домино», расположенный в Артемовске. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

— Штурмовики ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль укрепрайон «Домино». Ведется зачистка частного сектора вдоль улицы Чайковского, — говорится в сообщении.

Помимо этого, на территории района Самолет бойцы «Вагнера» продолжают атаковать противника, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Бойцы ЧВК «Вагнер» ранее освободили заблокированных в заминированном подвале мирных жителей Артемовска. Об этом рассказал эвакуированный из зоны боев Олег Корнеев. Спустя несколько дней к дому пробились бойцы ЧВК и, убедившись, что в подвале заблокированы мирные жители, попросили их отойти от стены, которую они взорвали для высвобождения людей.

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