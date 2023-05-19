Оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси после приземления рейса из РФ

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Оппозиционеры в Грузии попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси после приземления рейса из Москвы. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Протестующие все еще находятся на территории аэропорта с плакатами, однако в само здание их не пускают. Сторонники грузинской оппозиционной партии «Дроа» («Время») выступают против возобновления авиасообщения с Россией.

Ранним утром они собрались в центре города и автоколонной направились в сторону аэропорта. К машинам они прицепили флаги Евросоюза и Украины, передает РИА Новости.

Первый с 2019 года прямой рейс вылетел в 09:07 из московского аэропорта Внуково в Тбилиси.

Более часа назад воздушное судно приземлилось в Тбилиси. Полет прошел в штатном режиме. Всех пассажиров угостили шампанским. Кроме того, авиакомпания выдала всем свои именные брелоки.

15 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.