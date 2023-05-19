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«Она особенная»: боеголовку, предположительно, российской ракеты нашли в Польше

Павел Иванов
В мире
«Она особенная»: боеголовку, предположительно, российской ракеты нашли в Польше
Фото: Минобороны РФ

В Польше нашли боеголовку, предположительно, российской ракеты, обломки которой были обнаружены под городом Быдгощ в апреле. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил телеканал Polsat со ссылкой на главу канцелярии президента Польши Павла Шрота.

По его словам, ракета «особенная», поскольку сделана из бетона.

Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки военного объекта. Сообщалось, что это ракета «воздух — поверхность» могла быть запущена польскими военными во время учений. Позже результаты экспертизы показали, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55. Официального подтверждения этих данных от польских властей и военных нет, передает ТАСС.

В начале мая польское издание Onet со ссылкой на высокопоставленного военного сообщило, что упавшая ракета могла быть выпущена с российского самолета, находящегося на территории Белоруссии. При этом детали расследования держатся в секрете.

Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша может потребовать от России репарации. По его словам, сначала Варшава намерена получить аналогичную компенсацию от Германии.

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