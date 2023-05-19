Нижегородский экстрасенс рассказал, с какими вопросами чаще всего обращаются жители города

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Чистка от негатива — одна из самых востребованных услуг у нижегородских экстрасенсов. Об этом NewsNN рассказал ясновидящий Артемий Никара.

Он пояснил, что часто клиенты просят проверить, не навели ли на них порчу или проклятие. Также они просят, чтобы при необходимости специалист провел чистку от негативной энергии. По словам Никары, это стоит недешево, но все равно спрос на услугу большой.

Также экстрасенс добавил, что жители Нижнего Новгорода часто заказывают обряды на финансовое благополучие.

Кроме того, многих интересует, как сложится их личная жизнь.

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