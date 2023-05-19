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Суд арестовал руководителя межрайонной налоговой инспекции в Серпухове

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал руководителя межрайонной налоговой инспекции в Серпухове
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Суд в Серпухове арестовал руководителя межрайонной налоговой инспекции Александра Кирша. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 18 мая.

По ее словам, руководитель инспекции пробудет в СИЗО как минимум до 15 июля 2023 года. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2022 году Кирш вместе с подчиненными, действуя в составе группы, получал взятки в размере от 1,5 до 4,5 миллиона рублей от руководителей компаний в обмен на снижение сумм доначисленных в ходе проверок налогов.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям о получении и даче взяток. Правоохранители задержали руководителя инспекции, троих сотрудников налоговой, одного посредника и четверых предпринимателей. Четверо фигурантов уже арестованы, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.

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