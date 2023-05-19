Express: ВСУ будут перемещать ЗРК Patriot после подрыва комплекса Россией

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Киев начнет перемещать американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot после того, как один из них был подорван российской ракетой «Кинжал». Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает со ссылкой на американского чиновника газета Express.

— Украинским военным, возможно, придется начать перемещать эти установки, чтобы снизить вероятность того, что они пострадают от российских ударов в будущем, — заявил чиновник.

Также предполагается, что скоро США и их европейские союзники предадут Украине еще больше ЗРК, передает Express.

16 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

США допустили важную стратегическую ошибку, когда решили поставлять на Украину системы Patriot, поскольку они явно уязвимы для ударов со стороны РФ. Такое мнение выразил аналитик Джефф Ламер.

Он пояснил, что даже если эти системы являются первоклассными с точки зрения технологий, все равно их невозможно использовать без других систем ПВО. Кроме того, по мнению аналитика, задействовать именно Patriot для Украины не только неэффективно, но еще и невыгодно.