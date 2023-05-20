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Российская армия в ходе боевых действий постепенно учится и адаптируется, при этом для ВСУ создаются серьезные проблемы. Такое мнение содержится в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании.

Вес небоскребов в Нью-Йорке стал уже настолько внушительным, что это приводит к погружению города фактически под воду. О том, что этот известный на весь мир город начал тонуть, рассказали ученые Геологической службы США.

Самая большая ошибка канцлера Германии Олафа Шольца — это попытка посмеяться над геноцидом людей в Донбассе. Все произошло в 2022 году в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова и отметила, что Шольца запомнят как человека, который смог повеселиться над чужим горем.

Во Франции журналисты назвали главный логистический кошмар для Украины. На телеканале France 24 считают, что таким шагом стала бы передача истребителей F-16 Киеву.

Приглашение президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств наглядно показало то, что страны этого региона не воспринимают США серьезно. С таким мнением выступил сенатор РФ Алексей Пушков.