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Во Франции назвали главный логистический кошмар для Киева

Ирэна Колесова
В мире
Во Франции назвали главный логистический кошмар для Киева
Фото: Unsplash

Во Франции журналисты назвали главный логистический кошмар для Киева. Журналисты сайта телеканала France 24 считают, что таким шагом стала бы передача истребителей F-16.

— Вместе с самолетом поставляется целый ряд оборудования, и сейчас нет гарантии, что оно будет доступно. Существует также проблема с вооружением, которое будут нести эти истребители. Хватит ли у западных союзников бомб, ракет и снарядов? Нынешние запасы не очень высоки, — рассказал консультант в сфере обороны Марк Чассильян в своем материале.

Обозреватель отметил, что подобные поставки окажутся просто бессмысленными, если страны Североатлантического альянса не найдут внутри себя достаточного числа ракет. Помимо этого, транспортировка F-16 в Киев может оказаться не такой простой задачей с точки зрения логистики.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Запад может столкнуться с угрозой прямой полномасштабной войны с Россией и Китаем к 2030 году. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Дмитрия Журавлева, возможно ли военное столкновение между странами.

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