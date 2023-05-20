Участок между станциями метро «Савеловская» и «Боровицкая» закрылся до 22 мая

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия, метро Савёловская Карта всех событий

Участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии метро будет закрыт до 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Это связано с проведением ремонтных работ на центральных станциях «Менделеевская», «Чеховская» и «Цветной бульвар» Серпуховско-Тимирязевской линии с 20 мая по 9 июня.

— В выходные 20–21 мая и 27–28 мая будет закрыт участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая», — говорится в сообщении.

Как уточняется, вышеназванные станции станут временно конечными на линии. По этой причине москвичам посоветовали пользоваться другими линиями метро в эти дни. Кроме того, с 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станций «Чеховская» и «Цветной бульвар».

В Москве начинается масштабная программа ремонта станций метро. Работы будут проведены примерно на 20 станциях.

С 12 мая по 30 июня в северном вестибюле станции «Тверская» закрыт на ремонт эскалатор, расположенный на переходе на станцию «Пушкинская».