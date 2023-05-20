Москвичам напомнили о возможности оформить документы одним пакетом в центрах госуслуг

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В центрах госуслуг «Мои документы» москвичи свыше 20 тысяч раз оформили необходимые документы одним пакетом в рамках жизненных ситуаций с начала года. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— За один визит родители могут оформить все необходимые документы для новорожденного малыша, — говорится в сообщении.

В частности, свидетельство о рождении ребенка; свидетельство об установлении отцовства (при необходимости); свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания; заграничный паспорт на пять лет и многое другое, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, теперь флагманские центры госуслуг «Мои документы» оказывают помощь москвичам при совершении сделок с имуществом детей или недееспособных (ограниченно дееспособных) взрослых, снятии средств с их счетов.

Также почти 500 тысяч москвичей проверили здоровье в центрах госуслуг «Мои документы» в современном диагностическом комплексе. В центре госуслуг горожане могут определить состав тела, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление и многое другое.