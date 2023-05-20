Боец ЧВК «Вагнер» сообщил о финишной прямой в освобождении Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России ведут заключительные бои на окраинах Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в субботу, 20 мая, рассказал боец ЧВК «Вагнер».

— Здесь были тяжелые бои, вон там уже южная сторона Бахмута. Дорога (Артемовск — Ивановское — прим. «ВМ») отделяет противника и наши штурмовые подразделения, у них (ВСУ — прим. «ВМ») остался небольшой угол, — сказал он.

Военнослужащий подчеркнул, что до противника осталось 250 метров. По его словам, эта дорога и есть «финишная прямая», на которую вышли российские силы, передает РИА Новости.

Недавно солдат украинской армии записал паническое видео о падении обороны Артемовска. При этом на фоне слышны звуки разрывов артиллерийских снарядов и выстрелов.

Накануне подразделения ЧВК «Вагнер» полностью захватили укрепрайон «Домино», расположенный в Артемовске. Помимо этого, на территории района Самолет бойцы «Вагнера» продолжают атаковать противника.

Бойцы ЧВК «Вагнер» ранее освободили заблокированных в заминированном подвале мирных жителей Артемовска. Об этом рассказал эвакуированный из зоны боев Олег Корнеев.