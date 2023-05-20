СМИ: Роман Костомаров готовится к протезированию

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Российский фигурист Роман Костомаров начал подготовку к протезированию. Ожидается, что спортсмена переведут в другую клинику для этого уже в конце текущего месяца. Об этом в субботу, 20 мая, сообщает Telegram-канал 112.

По его информации, Костомаров начал посещать занятия с психологом и почувствовал улучшение общего состояния. Спортсмен смог восстановить силы после всех сложных операций, которые ему провели.

В первое время после операций спортсмен был очень сложным пациентом. По данным СМИ, ему мешали почувствовать себя лучше пристальное внимание, вечно плохое настроение и боязнь врачей, что некроз может дальше прогрессировать, передает Telegram-канал 112.

Костомаров приступил к физическим нагрузкам 13 мая. Несмотря на то что они даются ему с трудом, спортсмен не планирует от них отказываться. Однако тогда он заявил, что не будет посещать психологов.

После сложнейших операций Костомаров не так давно вышел на связь с поклонниками. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил, что ему предстоит много работы над собой.

«Вечерняя Москва» собрала последнюю информацию о здоровье российского фигуриста и поговорила с врачом о сроках его реабилитации.