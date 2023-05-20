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Три дня гроз ожидаются в столичном регионе

Полина Пашкина

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Три дня гроз ожидаются в столичном регионе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве с воскресенья, 21 мая, по вторник, 23 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами. При этом порывы ветра местами будут достигать до 15-17 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России.

Дневная температура воздуха в указанные дни будет колебаться от 17 до 22 градусов со знаком плюс. Так, в воскресенье, 21 мая, ожидается температура от 17 до 19 градусов. В понедельник и вторник, 22 и 23 мая, синоптики прогнозируют от 20 до 22 градусов тепла.

Грозы в период с 21 по 23 мая пройдут местами, в отдельных районах, уточняется на сайте Гидрометцентра.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил о резком похолодании в городе. Он уточнил, что следующая рабочая неделя и вовсе отличится большим количеством дождей.

В конце следующей недели в Центральную Россию с большой вероятностью вернется июльская жара до 28 градусов тепла, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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