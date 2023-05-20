Бывший футболист московского «Спартака» вступил в ВСУ

Фото: president.gov.ua

Бывший игрок московского футбольного клуба «Спартак» Владислав Ващук пополнил ряды Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил сам спортсмен.

Футболист выступал за столичный «Спартак» в 2003 году. Он провел 29 матчей в составе красно-белых. За это время он смог забить только один мяч. При этом в составе команды Ващук стал обладателем Кубка России.

Он отметил, что решение о вступлении в ряды Вооруженных сил Украины он принял самостоятельно. Ващук поступил на службу в бригаду наступления.

Украинский журналист Дмитрий Гордон* объяснил, почему его сыновья не участвуют в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины. Он рассказал, что старший сын страдает тяжелым заболеванием, с которым ему тяжело даже жить, не говоря уж о сражениях на фронте в составе ВСУ. Двое других детей Гордона родились не на Украине. Они уже много лет проживают в Соединенных Штатах Америки.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента.

*В начале апреля Росфинмониторинг включил Гордона в список террористов и экстремистов.