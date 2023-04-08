Украинский журналист Гордон рассказал, почему его сыновья не вступили в ВСУ

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Украинский журналист Дмитрий Гордон* объяснил, почему его сыновья не участвуют в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины.

— У моего старшего сына заболевание очень тяжелое, с которым не то что на фронт — ему жить с ним тяжело. Что касается двух других моих детей, то они оба рождены не в Украине, они живут в Соединенных Штатах много лет, — сообщил он в интервью латышским журналистам на YouTube-канале «И грянул Грэм».

В октябре прошлого года около офиса Дмитрия Гордона* произошла потасовка. Соответствующее видео появилось в Сети. На кадрах можно увидеть, что инцидент случился рядом с редакцией газеты «Бульвар Гордона». Мужчина, который проходил мимо, кинул в журналиста полиэтиленовый пакет.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.

* В начале апреля Росфинмониторинг включил Гордона в список террористов и экстремистов.