«Жи-ши пиши от души»: российские фанаты атаковали соцсети Стэтхема фразами из «пацанских цитатников»

Фото: Гнев человеческий, 2021 год

Актер Джейсон Стэтхем нередко становился героем картинок из так называемых «пацанских цитатников». Ему приписывали как фразы, обладающие глубоким смыслом, так и бессмысленные изречения, хотя артист их никогда не произносил. Теперь Стэтхем сможет лично прочесть все «свои» высказывания. Комментарии под публикациями в его социальных сетях заполнили российские фанаты.

Поклонники актера пишут крылатые фразы из «пацанских цитатников». И пока российские фанаты увлечены флешмобом, англоговорящие пользователи задаются вопросами: «Что это за русские комментарии? Я что-то пропустила?».

Тем временем в комментариях к публикациям Стэтхема открылась настоящая кладезь мудрости. Россияне делятся цитатами, которые якобы принадлежали актеру: «Жи-ши пиши от души», «Взял нож — режь, взял бутер — ешь», «Мама учила не ругаться матом, но жизнь научила не ругаться матом при маме», «Если тебе где-то не рады в рваных носках, то и в целых идти туда не стоит», «Упадешь телом — поднимут, упадешь духом — затопчут» и многими другими.

Тренер по голосу Седа Каспарова в беседе с «Вечерней Москвой» раскрыла секрет, как правильно реагировать на негативные комментарии в социальных сетях.