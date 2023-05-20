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Кардиолог Пикша назвал «продукты-убийцы» для пациентов с больным сердцем

Полина Пашкина

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Еда
Общество
Кардиолог Пикша назвал «продукты-убийцы» для пациентов с больным сердцем
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пациентам, у которых наблюдаются проблемы с сердцем, следует внимательно следить за своим рационом и исключить из него продукты, меняющие сердечный ритм. Их перечислил врач-кардиолог Юрий Пикша.

По его словам, людям с больным сердцем следует воздержаться от кофе. Его крепость может существенно увеличить количество принимаемых пациентом лекарств, снижающих негативное воздействие.

Это касается и чая, поскольку от данного напитка также наблюдается тонизирующий эффект. В случае если исключить чай и кофе из рациона насовсем не получается, Пикша порекомендовал хотя бы сократить их количество до одной чашки в день.

Еще для людей с больным сердцем вредны жирные продукты. Это сало, куриная кожа, мясо и масло. Кардиолог объяснил, что они повышают объем холестерина, уровень которого и так повышен у подобных пациентов.

Пикша добавил, что следует уменьшить употребление поваренной соли, а лучше и вовсе исключить. Данный продукт задерживает жидкость в организме, что может увеличить нагрузку на сердце и сосуды, передают «Кубанские новости».

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