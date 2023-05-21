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Приметы и советы

Терапевт Ирина Андреева: Белые пятна на ногтях человека не опасны для здоровья

Ирэна Колесова
Общество
Терапевт Ирина Андреева: Белые пятна на ногтях человека не опасны для здоровья
Фото: Pixabay

Врач-терапевт Ирина Андреева решила развеять популярные мифы о состоянии здоровья. Среди прочего, она поделилась, что если у человека появляются белые пятна на ногтях, то опасности для здоровья в этом нет.Специалист подчеркнула, что такие пятна на ногтях могут появляться от плохого питания и от дефицита кальция.

– Белые пятна – это просто маленькие воздушные карманы. С медицинской точки зрения они не представляют опасности. Они просто вырастают со временем, – рассказала Ирина Андреева.

Специалист отметила, что втягивать сопли во время простуды запрещено для здоровья. Однако это не во всем именно так. Скорее, это просто негигиенично, чем может грозить здоровью.Однако важно знать, что слишком сильно сморкаться все-таки не следует. Такие действия могут спровоцировать слишком сильное давление в голове, пишет издание «МедикФорум».

Кандидат медицинских наук, врач общей практики Кристина Бородулина сообщила, что изменение ногтевых пластинок характеризуется разнообразием клинических проявлений, чаще всего ониходистрофией.

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