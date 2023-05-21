Москвичей призвали сохранять внимательность на дорогах из-за непогоды 21 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Вечером в воскресенье, 21 мая, в Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефоны во время движения, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, Москве ожидаются кратковременные дожди, местами могут пройти грозы. Воздух прогреется до 19 градусов.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице в ближайшие дни ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями. При этом в воскресенье, 21 мая, в городе могут пройти ливни и грозы, а ветер усилится до 15 метров в секунду.

Начало мая в столице отметилось по-настоящему летней погодой. Температура воздуха приблизилась к июньским значениям. Сохранится ли теплая погода в Москве до конца мая, «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы фотовидеофиксации ЦОДД помогли устранить ДТП в 87 процентах аварийных мест в столице. Установка камер позволяет уменьшить количество аварий, нарушений ПДД, число угонов и сохранить жизнь людей.