Сергей Собянин: Проект «Активный гражданин» объединил более 6,4 миллиона москвичей

Фото: Вечерняя Москва

За девять лет работы проект «Активный гражданин» объединил свыше 6,4 миллиона горожан. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— С помощью онлайн-платформы проводим голосования по важным городским вопросам. Больше 3900 решений, принятых в проекте, уже реализованы, — сказал он.

Так, горожане выбрали названия 54 паркам и скверам, 50 улицам и бульварам, 29 станциям метро и вокзалам МЦД. Кроме того, они определили цвет для Некрасовской линии на карте метро, а также обеспечили благоустройство свыше двух тысяч дворов, улиц, площадей, набережных и парков, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Москвичи выберут названия для площади в Хорошево-Мневниках и сквера в Пресненском районе в рамках голосования в «Активном гражданине». На первом этапе голосования горожане предлагали назвать площадь в честь Героя Советского Союза Дмитрия Устинова.

Также в рамках проекта «Активный гражданин» горожане смогут принять участие во втором этапе голосования за лучшее имя голосового помощника приложения «Моя Москва». По итогам первого этапа в борьбе за победу остались пять имен: Мос, Москва, Маша, Катя и Аня.