Фото: gur.gov.ua

Украинские солдаты нанесли удар по городу Бердянск в Запорожской области крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Сегодня ранним утром боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянску. По предварительной информации, всего было выпущено семь ракет, четыре из которых — Storm Shadow, три — ложные цели, обманки, чтобы захлебнулась наша ПВО, — сказал он.

Рогов подчеркнул, что российские солдаты перехватили шесть ракет, никто в результате инцидента не пострадал, написал он в своем Telegram-канале.

Накануне средства противовоздушной обороны перехватили 12 снарядов системы HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, российские системы ПВО сбили одну управляемую авиационную бомбу американского производства GBU-32.

13 мая ВСУ впервые применили при обстреле крылатые ракеты Storm Shadow, которые стране направила Великобритания. Их использовали при обстреле Луганска.

Что известно о ракетах, которые Лондон отправил Киеву, — в материале «Вечерней Москвы».