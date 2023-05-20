Минобороны: ВС РФ перехватили 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow

Фото: Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 12 снарядов системы HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, — сказал он.

Кроме того, российские системы ПВО сбили одну управляемую авиационную бомбу американского производства GBU-32. Также были ликвидированы 18 беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

16 мая Минобороны сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

Недавно российская система ПВО сбила крылатую ракету Storm Shadow. Кроме того, российские военные сбили десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS.

13 мая ВСУ впервые применили при обстреле крылатые ракеты Storm Shadow, которые стране направила Великобритания. Их использовали при обстреле Луганска.

Что известно о ракетах, которые Лондон отправил Киеву, — в материале «Вечерней Москвы».