Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин: Московские дворцы бракосочетаний воссоздают дни свадеб пар, проживших в браке 50 лет

Полина Пашкина
Город
Собянин: Московские дворцы бракосочетаний воссоздают дни свадеб пар, проживших в браке 50 лет
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

За минувшие 10 лет столичные ЗАГСы провели около трех тысяч торжественных церемоний для юбиляров супружеской жизни. Во дворцах бракосочетаний воссоздают дни свадеб, которые прошли 50 и более лет назад. Об этом в воскресенье, 21 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе церемонии супруги вновь обмениваются кольцами и ставят подписи в почетной книге торжеств. Мероприятие проводится бесплатно.

— Для этого юбилярам, их детям или внукам достаточно обратиться во Дворец бракосочетания. Сотрудники помогут выбрать удобную дату, попросят заполнить анкету для подготовки индивидуальной речи-поздравления, — рассказал Сергей Собянин.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр города напомнил, что начиная с июня 2019 года московские супруги, которые прожили вместе 50, 55, 60, 65 или 70 лет, могут получить единовременную выплату в центрах госуслуг. Для этого необходимо обратиться в офисы «Мои документы». Выплату оформили уже почти 100 тысяч семей, сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
1/4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
2/4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
3/4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
4/4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы рассказал о самых необычных местах для заключения брака в столице в 2023 году. В тройку лидеров попали небоскребы «Москвы-Сити», гостиница «Националь» и особняк Спиридонова.

Браки Москва Сергей Собянин
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте