Собянин: Московские дворцы бракосочетаний воссоздают дни свадеб пар, проживших в браке 50 лет

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

За минувшие 10 лет столичные ЗАГСы провели около трех тысяч торжественных церемоний для юбиляров супружеской жизни. Во дворцах бракосочетаний воссоздают дни свадеб, которые прошли 50 и более лет назад. Об этом в воскресенье, 21 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе церемонии супруги вновь обмениваются кольцами и ставят подписи в почетной книге торжеств. Мероприятие проводится бесплатно.

— Для этого юбилярам, их детям или внукам достаточно обратиться во Дворец бракосочетания. Сотрудники помогут выбрать удобную дату, попросят заполнить анкету для подготовки индивидуальной речи-поздравления, — рассказал Сергей Собянин.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр города напомнил, что начиная с июня 2019 года московские супруги, которые прожили вместе 50, 55, 60, 65 или 70 лет, могут получить единовременную выплату в центрах госуслуг. Для этого необходимо обратиться в офисы «Мои документы». Выплату оформили уже почти 100 тысяч семей, сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Мэр Москвы рассказал о самых необычных местах для заключения брака в столице в 2023 году. В тройку лидеров попали небоскребы «Москвы-Сити», гостиница «Националь» и особняк Спиридонова.