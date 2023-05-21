Кадыров сообщил о готовящихся иностранными спецслужбами против него терактах

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что иностранные спецслужбы готовят против него теракты. Причиной этого он считает свою активную позицию по вопросу сохранения государственности России.

Кадыров отметил, что подготовкой терактов занимаются спецслужбы Запада, Европы и Украины.

— Я мешаю им. И они делают все, чтобы избавиться от меня. У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских службах против меня теракты готовят, — сообщил Кадыров.

Также глава Чечни прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру». На это Кадыров в эфире канала «Россия 1» сказал, что ему «пожизненная камера светит или пуля».

Ранее Кадыров рассказал о краже принадлежащего ему жеребца Зазу. Из-за санкций он остался в Чехии вместе с остальным замороженным имуществом. Позднее с ним связались спецслужбы Украины. Сумма, которую они озвучили как оплату за возвращение коня, показалась главе Чечни смехотворной. Наконец, 17 мая Кадыров встретился с Зазу.