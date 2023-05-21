Шесть гаражей загорелось на северо-востоке Москвы

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Москва, Абрамцевская улица, вл30 Карта всех событий

В Северо-Восточном административном округе Москвы в районе Лианозово вечером в воскресенье, 21 мая, произошло возгорание. Пожар возник на Абрамцевской улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что очевидцы заметили густой черный дым. Загорелись шесть гаражей. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Очевидцы сообщили о пожаре на улице Ярцевской. В доме № 22 наблюдали открытое горение в расположенном в здании кафе. Огонь возник в вытяжке заведения. Из здания эвакуировали 350 человек. В результате возгорание удалось потушить до прибытия специалистов экстренных служб.

Другой пожар произошел днем 21 мая в больнице на Литовской улице. Возгорание случилось в подвале Научно-клинического центра № 2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского.

Недавно на юго-западе столицы в квартире жилого дома произошел пожар. Он возник на улице Теплый Стан в доме № 23. По данным МЧС России по Москве, возгорание началось в 16:14 на балконе квартиры на 12-м этаже жилого дома.