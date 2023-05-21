Возгорание гаражей локализовали в столичном районе Лианозово

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Абрамцевская улица, вл30 Карта всех событий

Пожарные смогли локализовать возгорание, которое произошло на территории гаражей в районе Лианозово Северо-Восточного административного округа Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 21 мая.

По словам собеседника «ВМ», огонь распространился на восемь гаражей. На площади 60 квадратных метров пожар удалось локализовать.

О возгорании на Абрамцевской улице стало известно вечером 21 мая. Сначала огонь разгорелся на территории четырех гаражей, но затем их число увеличилось до шести. К тому моменту площадь возгорания составляла 40 квадратных метров.

Очевидцы сообщили о пожаре на улице Ярцевской. В доме № 22 наблюдали открытое горение в расположенном в здании кафе. Огонь возник в вытяжке заведения. Из здания эвакуировали 350 человек. В результате возгорание удалось потушить до прибытия специалистов экстренных служб.

Другой пожар произошел днем 21 мая в больнице на Литовской улице. Возгорание случилось в подвале Научно-клинического центра № 2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского.