ФК «Спартак» прервал беспроигрышную серию ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ

Фото: Telegram / ФК «Спартак-Москва»

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В столичном футбольном дерби в воскресенье, 21 мая, команда «Спартак» обыграла ЦСКА. Матч в рамках 28-го тура чемпионата России закончился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Победа «Спартака» прервала беспроигрышную серию ЦСКА, состоявшую из 13 игр.

В составе красно-синих голом отметился Хесус Медина. Следующие оба мяча в матче были забиты игроком «Спартака» Квинси Промесом, который реализовал моменты на 43-й и 90-й минутах. Таким образом, футболист обновил свой рекорд в составе красно-белых. Он вышел на первое место по количеству забитых мячей в чемпионатах России в составе «Спартака» — на его счету 88 голов.

Победа красно-белых прервала беспроигрышную серию ЦСКА, которые не уступали в официальных матчах с 5 марта. Армейцам удалось одержать за этот период 13 побед.

Сейчас ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице с 54 очками, в то время как у расположившегося на третьей позиции «Спартака» 53 балла.

Накануне футбольный клуб «Динамо» в столичном дерби с командой «Торпедо» в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу одержал победу со счетом 0:3 после череды поражений, которые привели к отставке главного тренера Славиша Йокановича.