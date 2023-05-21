СМИ: К взрывам на «Северных потоках» могут быть причастны двое граждан Украины

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Двое граждан Украины могут быть причастны к взрывам на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкое издание Süeddeutsche Zeitung, ссылаясь на собственное расследование.

Содействие в распутывании дела оказали и другие немецкие и европейские СМИ. Согласно результатам расследования, несколько месяцев назад следователи ФРГ обнаружили предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше.

Оно помогло арендовать судно «Андромеда», на котором подозреваемые направились к ниткам газопровода. При этом само агентство в Польше могло быть создано для прикрытия, пишет Süeddeutsche Zeitung.

«Северные потоки» были повреждены 26 сентября 2022 года. Почти сразу после этого было установлено, что причина инцидента — серия взрывов. На Западе уничтожение российских газопроводов назвали диверсией. По одной из версий, к ней могут быть причастны Польша и Украина.

Подробнее о том, кто, как и зачем взорвал «Северные потоки», что об этом думают в России и на Западе, — в материале «Вечерней Москвы».