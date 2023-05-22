Блогеры Чекалины выплатили 311 миллионов рублей долга налоговой

Фото: t.me/ler_chek_official

Стало известно, что блогеры Валерия и Артем Чекалины рассчитались с налоговой. Об этом рассказал источник.

— Валерия и Артем Чекалины еще 3 мая погасили всю задолженность перед государством и перечислили более 311 миллионов рублей на счета налоговых органов. Если быть точнее, то 311 043 030 рублей, то есть, именно ту сумму, которая фигурировала в акте налоговой проверки и послужила основанием для возбуждения уголовного дела, — рассказал источник «Стархиту».

Уточняется, что семья блогеров за последние три года пополнила российский бюджет более чем на два миллиарда рублей.

До этого сообщалось, что суд запретил семье блогера Лерчек пользоваться интернетом, мобильным телефоном и почтой, а также покидать жилище. В отношении пары возбуждены уголовные дела из-за легализации 130 миллионов рублей, заработанных преступным путем, а также об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, за два года блогеры недоплатили государству более 300 миллионов рублей. Подробнее об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».