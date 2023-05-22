Рогов сообщил, что российская авиация нанесла удары по складам ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Авиация ВС РФ наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами ВСУ в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— ВКС России наносят удары по оккупированной части Запорожской области, — написал он в Telegram-канале.

Рогов уточнил, что авиация применяет планирующие бомбы против складов и ангаров с боевой техникой украинской армии в Ореховском районе, в городе Орехове, в подконтрольной Киеву части Пологовского района и в пригороде Запорожья.

До этого Рогов сообщил, что украинские солдаты нанесли удар по городу Бердянск в Запорожской области крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. Он добавил, что российские солдаты перехватили шесть ракет, никто в результате инцидента не пострадал.

20 мая российские системы ПВО перехватили 12 снарядов системы HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow. Также они сбили одну управляемую авиационную бомбу американского производства GBU-32.