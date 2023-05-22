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«РВ»: Мощнейший комбинированный удар впервые нанесли по объектам в Днепропетровске

Юлия Курганова

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
«РВ»: Мощнейший комбинированный удар впервые нанесли по объектам в Днепропетровске
Фото: Минобороны РФ

ВС России впервые нанесли мощнейший комбинированный удар по объектам Днепропетровска. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В городе прозвучали несколько сильных взрывов — около 15. Удар был нанесен крылатыми ракетами Х-101, Х-22, баллистическими ракетами и БПЛА «Шахид/Герань».

После атаки в Днепропетровске произошли пожары.

—Потом по целям в городе ударила вторая волна беспилотников, — сказано в публикации.

Также под удары попали объекты в Харькове и Запорожье. Кроме того, другие ракеты и дроны-камикадзе продолжают полет к своим целям. Взрывы прогремели и в Николаевской области.

В ночь на 20 мая более десяти взрывов прогремело в Киеве. С таким сообщением выступили очевидцы. Они рассказали, что в городе в эту ночь оказалось шумно. В Киеве работала система ПВО.

В Киеве, где в ночь на 9 мая в очередной раз объявили воздушную тревогу, прогремел взрыв. Никаких подробностей больше не приводилось. Украинские издания не уточняли, в каком именно районе украинской столицы мог прогреметь взрыв, были ли при этом пострадавшие и разрушения.

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