Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 22 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В понедельник, 22 мая, в столичном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9–18 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–16 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Гидрометцентр России сообщил, что в Москве до вечера понедельника, 22 мая, объявили «желтый» уровень погодной опасности. Согласно прогнозам синоптиков, в городе ожидается гроза. Погода является потенциально опасной.

В столице в ночь на 20 мая выпало почти четверть месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, за минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало пять миллиметров осадков, в центре Москвы — на Балчуге — три миллиметра, при МГУ — четыре миллиметра, в Тушине — девять миллиметров. Месячной нормой мая является 61 миллиметр осадков.