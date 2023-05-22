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Столичные службы установили на водоемах почти 150 плавучих домиков для уток

Араз Салехов
Город
Столичные службы установили на водоемах почти 150 плавучих домиков для уток
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Почти 150 плавучих домиков для уток установили на водоемах к летнему сезону. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— На прудах, обслуживаемых ГУП «Мосводосток», установили около 150 деревянных плавучих домиков, которые будут служить островками безопасности для уток и их потомства в выводково-гнездовой период, — говорится в сообщении.

Домики необходимы водоплавающим птицам для безопасного отдыха на воде, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В конце апреля глава города Сергей Собянин сообщил, что во всех столичных округах до конца мая подготовят места отдыха у воды. В общей сложности будет подготовлено 136 территорий, 13 из них — с возможностью купания.

Для жителей столицы к летнему сезону готовят 13 зон для купания, спасатели-водолазы заканчивают обследование. Очистки требуют озеро Бездонное, Тропарево, Большой Садовый пруд, а также водоемы в Зеленограде. Отмечается, что положительного заключения водолазов будет недостаточно для решения о пригодности водоема к купанию.

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