В «Крымэнерго» сообщили о полном восстановлении электроснабжения Симферополя

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В Симферополе и близлежащих селах полностью восстановили подачу электроэнергии. Об этом говорится в сообщении предприятия «Крымэнерго» в понедельник, 22 мая.

— Крымские энергетики восстановили электроснабжение потребителей, — говорится в сообщении.

Абоненты в Симферополе и Симферопольском районе были частично обесточены из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи, передает сайт предприятия.

Кроме того, на перегоне недалеко от Симферополя 18 мая сошли с рельсов несколько вагонов с зерном, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В связи с этим на перегоне Симферополь — Севастополь временно остановили движение транспорта. Для пассажиров запустили дополнительные автобусы.

В пресс-службе КЖД заявили, что причиной схода вагонов грузового поезда стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Движение на перегоне планировалось восстановить уже к вечеру.

Позднее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил о повреждении 150 метров путей. Транспортные бригады проверяли рельсы на предмет наличия посторонних предметов.