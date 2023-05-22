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В Госдуме предложили ввести в России семейный сертификат на покупку первой машины

Лейла Алиева
Общество
В Госдуме предложили ввести в России семейный сертификат на покупку первой машины
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Госдуму внесут законопроект о семейном сертификате на покупку машины отечественного производства. Инициатором проекта выступила фракция ЛДПР.

Воспользоваться сертификатом могут семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Сумма выплат составит миллион рублей, на эти средства граждане смогут выбрать себе автомобиль отечественного производства. Продать машину можно будет только по истечении пяти лет.

По мнению главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, данная инициатива поможет молодым семьям, учитывая серьезный демографический кризис в стране, передают «Известия».

Кроме того, в России существуют различные меры поддержки для многодетных семей. Это выплаты, льготы и субсидии. На какую помощь можно рассчитывать в столице и как ее получить — в материале «ВМ».

Напомним, многодетной признают ту семью, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей до достижения младшим из них возраста 16 лет. При этом не учитываются находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в отношении которых родители лишены родительских прав.

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