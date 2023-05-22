Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 22–23 мая

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С 22 по 23 мая в отдельных районах Москвы может выпасть почти треть месячной нормы осадков. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

— За двое суток в отдельных районах города может выпасть до 19 миллиметров осадков — это почти треть месячной нормы, — говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что начавшийся ночью дождь продлится до второй половины дня 22 мая. Как сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы», 23 мая осадки будут продолжаться весь день.

В понедельник, 22 мая, в столичном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9–18 градусов.

В Москве до вечера понедельника, 22 мая, объявили «желтый» уровень погодной опасности. Согласно прогнозам синоптиков, в городе ожидается гроза. Погода является потенциально опасной.

Метеоролог Надежда Точенова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе. По ее словам, всю неделю будет сохраняться переменная облачность.