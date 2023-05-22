Трихолог Богатова рассказала, как защитить волосы от влияния осадков

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Дождливая погода чревата не только риском промокнуть и простудиться, но и может оказать негативное влияние на состояние волос. Косметолог и трихолог Елена Богатова рассказала, как уберечь волосы от влияния погоды.

По словам специалиста, чем чаще человек попадает под дождь без нужной защиты, тем быстрее волосы на голове изрядно подпортятся.

В дождливую погоду нужно носить головной убор и не забывать зонт. Влажная и прохладная погода может вызвать пересыхание волос, особенно на концах. Поэтому необходимо использовать увлажняющие шампуни, кондиционеры и маски. Стоит отказаться от использования фена или утюжка.

Эксперт посоветовала использовать специальные масла для волос, а также не забывать о сбалансированном питании и приеме витаминов, передает издание «Невские новости».

В свою очередь трихолог Айгуль Ибаттулина порекомендовала не пренебрегать кондиционерами или бальзамами при мытье головы. При этом их следует наносить по длине волос, а не на корни, передает ФАН.

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