Путин назначил Бутина на должность замглавы МИД

Фото: МИД РФ

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бутина на должность заместителя главы МИД. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 22 мая.

— Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу в этот же день.

Недавно Путин освободил от должности заместителя главы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова.

В начале апреля российский лидер подписал указ о назначении Ивана Волынкина послом РФ в Туркмении. Другим указом глава государства освободил от должности посла Александра Блохина, занимавшего пост с 2011 года.

0 марта Путин назначил нового посла России в Кувейте. Им стал бывший глава российской дипломатической миссии в Судане Владимир Желтов. Ранее должность посла России в Кувейте занимал Николай Макаров.

До этого глава государства назначил послом страны на Кубе Виктора Коронелли, при этом освободив от обязанностей Андрея Гуськова.