В Госдуме назвали «вредной» идею ввести в России шестидневную рабочую неделю

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме не обсуждали идею ввести в стране шестидневную рабочую неделю — такая мера представляется «вредной и недальновидной». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее с инициативой ввести в России шестидневку выступили предприниматели. Авторы идеи утверждают, что увеличение рабочей недели позволит повысить прочность российской экономики. Также они сравнили нынешнее время с Великой Отечественной войной (ВОВ), когда россияне трудились по шесть-семь дней в неделю.

— Считаю эту инициативу вредной и недальновидной. Ничего подобного Госдума не обсуждала, — подчеркнула Бессараб.

По ее словам, возврат к шестидневке также нанесет ущерб имиджу России — стране, которая ввела пятидневную рабочую неделю еще сто лет назад. При этом сравнение специальной военной операции (СВО) с ВОВ собеседница «ВМ» считает неуместным.

— Нельзя сравнивать СВО и ВОВ, когда весь советский народ стоял у станков и работал для победы, — уверена Бессараб. — Кроме того, предприниматели должны понимать, что советский народ работал на единственного работодателя — государство. И все было подчинено именно этой структуре экономики. А сегодня внедрение шестидневки обяжет россиян трудиться, в том числе и на частный бизнес.

Также парламентарий отметила, что эффективность труда не определяется количеством затраченного на него времени. Стремительное развитие экономики даст внедрение новых технологий.

— Именно модернизация позволит сделать рывок российской экономике, — заключила собеседница «ВМ».

В марте в России предложили сделать пятницу сокращенным до обеда рабочим днем. О том, когда и как в России может появиться 36-часовая рабочая неделя, — в материале «ВМ».