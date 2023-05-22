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Приметы и советы

Мэр Тбилиси высказался против введения визового режима для россиян

Лейла Алиева
В мире
Мэр Тбилиси высказался против введения визового режима для россиян
Фото: shutterstock

Нет необходимости вводить визовый режим для российских граждан для въезда в Грузию. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в понедельник, 22 мая.

— Нет никакой необходимости во введении визового режима для граждан России. Мы приветствуем приезд как можно больше туристов в Грузию. Приезжают бизнес-компании, которые не попали под санкции. Мы приветствуем это, нет никакой проблемы, — приводит его слова РИА Новости.

16 мая граждане Грузии провели в столице страны акцию, в ходе которой потребовали от грузинских властей отказаться от авиасообщения с Россией и от возможности безвизового режима.

Несмотря на это, первый с 2019 года прямой рейс из Москвы в Грузию вылетел из Внукова 19 мая.

Накануне депутаты парламента Грузии подрались во время пленарного заседания. Участниками драки стали депутат оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе и представитель «Силы народа» Ираклий (Дачи) Берая. Первый во время выступления раскритиковал решение властей о возобновлении авиасообщения с Россией.

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